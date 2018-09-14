В Петербурге глава многодетного семейства выращивал наркорассаду у себя на балконе

Около двухсот граммов растительного наркотика изъяли у петербурженки полицейские. После визита к даме домой выяснилось, что продукт – «фермерский», а его производством занимается семейный подряд.

Как рассказали 14 сентября в Северо-Западном управлении полиции на транспорте, задержанная с наркотиком 42-летняя горожанка оказалась безработной. В её квартире на балконе нашлось четыре куста растения с легко узнаваемыми листьями.

Огородничеством в домашних условиях занимался 35-летний супруг — глава многодетного семейства.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств»). Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Накануне в Петербурге задержали группу «наркофермеров». Выращиванием запрещенной травы они занимались в промышленных масштабах — использовали для этого сразу три площадки.