Комитет WADA снова рекомендует не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова не рекомендовал восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение исполнительный комитет должен принять на заседании 20 сентября.

Как сообщила 13 сентября Би-би-си, в руки журналистов попал августовский отзыв комитета по соответствию, в котором спортивные функционеры уже в третий раз выносят отрицательное заключение по решению о восстановлении РУСАДА в правах. Авторы документа снова говорят о том, что Москва не выполнила все требования для восстановления полномочий. Так, например, российская сторна не признала, что чиновники причастны к махинациям с допингом. Также эксперты международной организации, вопреки требованиям, не были допущены к материалам московской лаборатории РУСАДА.

Предыдущая попытка восстановить РУСАДА в правах относится к маю 2018 года, она оказалась неудачной — по все тем же основаниям. Как и попытка в ноябре 2017 года. Пока агентство лишено прав, Россия не может принимать международные соревнования.

Ранее против возвращения Российского антидопингового агентства высказались Британия и США.

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG