Комитет WADA снова рекомендует не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова не рекомендовал восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение исполнительный комитет должен принять на заседании 20 сентября.
Как сообщила 13 сентября Би-би-си, в руки журналистов попал августовский отзыв комитета по соответствию, в котором спортивные функционеры уже в третий раз выносят отрицательное заключение по решению о восстановлении РУСАДА в правах. Авторы документа снова говорят о том, что Москва не выполнила все требования для восстановления полномочий. Так, например, российская сторна не признала, что чиновники причастны к махинациям с допингом. Также эксперты международной организации, вопреки требованиям, не были допущены к материалам московской лаборатории РУСАДА.
Предыдущая попытка восстановить РУСАДА в правах относится к маю 2018 года, она оказалась неудачной — по все тем же основаниям. Как и попытка в ноябре 2017 года. Пока агентство лишено прав, Россия не может принимать международные соревнования.
Ранее против возвращения Российского антидопингового агентства высказались Британия и США.
WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG— Dan Roan (@danroan) 13 сентября 2018 г.
Справка:
В конце 2015 года WADA из-за обвинений в употреблении российскими спортсменами допинга признало российское антидопинговое агентство не соответствующим своему кодексу. Сразу же после этого тогдашнее руководство ВАДА было отстранено.