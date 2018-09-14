Водитель «Нексии» поплатился за таран встречного авто на Приморском шоссе. Пострадавших трое

Лобовое столкновение в Приморском районе Петербурга на участке, где выезд на встречную полосу запрещён, оказалось смертельным для предполагаемого нарушителя.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 14 сентября около 7:40 в Зеленогорске. По предварительной информации, у дома 596 по Приморскому шоссе мужчина на «Дэу Нексии» выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду Октавию».

Погиб один человек – водитель «Нексии». Ещё трое пострадали: у пассажира «Нексии» тяжёлые травмы, также госпитализированы водитель и 16-летняя пассажирка «Шкоды».

На фотографиях с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что участке, где произошло столкновение, встречные полосы разделяет сплошная линия разметки. Кроме того, на «Нексии» заметен знак «Начинающий водитель», а на пассажирском месте сидит девушка.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.