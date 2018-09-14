«Коммерсантъ» узнал о подготовке «Сухого» к «суровым» санкциям США

Американский Минфин грозит авиаконцерну «Сухой» экономическими ограничениями из-за предположительного использования российских самолётов при химатаках в Сирии.

Об этом пишет «Коммерсант» 14 сентября. По данным издания, руководство «Сухого» готовится к «не к самому лучшему исходу» в ситуации с санкциями США.

«Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки»,— цитирует издание высокопоставленный источник в авиаотрасли.

Другой собеседник газеты также не отрицает проработку пессимистичного сценария. По его словам, «валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают, но сильно усложняют расчеты».

Накануне Госдепартамент США пообещал России новые «суровые» санкции, которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки.