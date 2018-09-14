«Коммерсантъ» узнал о подготовке «Сухого» к «суровым» санкциям США
Американский Минфин грозит авиаконцерну «Сухой» экономическими ограничениями из-за предположительного использования российских самолётов при химатаках в Сирии.
Об этом пишет «Коммерсант» 14 сентября. По данным издания, руководство «Сухого» готовится к «не к самому лучшему исходу» в ситуации с санкциями США.
«Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки»,— цитирует издание высокопоставленный источник в авиаотрасли.
Другой собеседник газеты также не отрицает проработку пессимистичного сценария. По его словам, «валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают, но сильно усложняют расчеты».
Накануне Госдепартамент США пообещал России новые «суровые» санкции, которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки.
Справка:
Напомним, 13 сентября предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Бошаров дали интервью Маргарите Симоньян, в котором заявили, что никакого отношения ни к ГРУ, ни к Скрипалям не имеют. Однако, судя по всему, им мало кто поверил. Как заметила «Фонтанка», Симоньян не задала множество вопросов, которые могли бы переубедить скептиков.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. В тот же день племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума. А на следующий день, 13 сентября, вышло интервью Петрова и Боширова на провластном телеканале RT.