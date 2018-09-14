Глава ВТБ представил трехэтапный план отказа от доллара. Альтернативной валютой называют юань, евро и рубль

Трехэтапный план отказа от доллара США предложил глава ВТБ Андрей Костин. Завление прозвучало после сообщения о подготовке нового пакета антироссийских санкций, который затрагивает банковский сектор.

В интервью «Известиям», которое 14 сентября приводит РБК, глава ВТБ представил трехэтапную схему. Он полагает, что в первую очередь необходимо провести «ускоренный переход» в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Например, евро, юань или рубль.Костин отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70% операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего 8% происходит в юанях, а 22% — в рублях.

«Мы — крупнейший маркетмейкер по паре «рубль–юань». Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров», — рассказал Костин.

Затем, по его словам, нужно перевести юридические адреса крупных российских холдингов в юрисдикцию России. В-третьих, необходимо переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций и перейти от системы Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр,обслуживающий внебиржевой международный фондовый рынок) к русскому аналогу.

В середине июля глава ВТБ в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Он отметил, что в России необходимо создавать собственные финансовые инструменты и развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. В июне Костин также призывал к дедолларизации мировой экономики. «Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле», — отмечал он.

В сентябре Костин рассказал о возможной конвертации долларовых вкладов в рублевые из-за санкций.

Накануне Госдепартамент США пообещал России «суровые» санкции, которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки