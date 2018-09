SpaceX выбрала первого в мире туриста для полёта вокруг Луны. Имя обещают назвать на следующей неделе

Компания SpaceX Илона Маска выбрала космического туриста, который отправится в путешествие вокруг Луны. Сообщение опубликовано в Twitter 14 сентября.

SpaceX пока не раскрывает имя туриста, но обещает назвать его в начале следующей недели.

«Узнаете, кто полетит и почему, в понедельник, 17 сентября», — говорится в сообщении.

«Только 24 человека за всю историю побывали на Луне. После миссии «Аполлон» в 1972 году там больше никого не было», — добавила SpaceX.

О планах коммерческого полета вокруг луны компания объявила в прошлом году. Предполагается, что все путешествие на ракете BFR (Big Falcon Heavy) займет неделю. Запуск планируют осуществить в 2019 году.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk