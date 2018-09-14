SpaceX выбрала первого в мире туриста для полёта вокруг Луны. Имя обещают назвать на следующей неделе

Компания SpaceX Илона Маска выбрала космического туриста, который отправится в путешествие вокруг Луны. Сообщение опубликовано в Twitter 14 сентября.

SpaceX пока не раскрывает имя туриста, но обещает назвать его в начале следующей недели.

«Узнаете, кто полетит и почему, в понедельник, 17 сентября», — говорится в сообщении.

«Только 24 человека за всю историю побывали на Луне. После миссии «Аполлон» в 1972 году там больше никого не было», — добавила SpaceX.

О планах коммерческого полета вокруг луны компания объявила в прошлом году. Предполагается, что все путешествие на ракете BFR (Big Falcon Heavy) займет неделю. Запуск планируют осуществить в 2019 году.