«Лада» «впечаталась» в стоящую фуру на Обуховской Обороны, есть пострадавший

Минивэн врезался в припаркованную фуру в Невском районе Петербурга ночью 14 сентября. В результате тяжелые травмы получил один человек.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении ГИБДД по городу и области, авария произошла около 03.45 у дома по проспекту Обуховской Обороны, 95, корпус 1. 20-летний водитель LADA Largus не справился с управлением и врезался в стоящую фуру Scania (водитель — мужчина 1957 года рождения).

В результате увечья получил 28-летний пассажир отечественного автомобиля. Он находится в тяжелом состоянии.