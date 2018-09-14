В американском штате Массачусетс произошли десятки взрывов газа. Из трех городов эвакуируют людей

Более семидесяти взрывов, пожаров и утечек газа произошли в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс в минувшие сутки. Об этом сообщает полиция штата в своем аккаунте в Twitter.

JUST IN: Massachusetts State Police report that one person has died in series of gas explosions and fires.



Authorities say the man killed was inside a car when a chimney fell on the vehicle. https://t.co/RqhfoKGmoi pic.twitter.com/NBzMkqMfN1 — ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.

Из районов ЧП эвакуировали людей. Полиция призвала покинуть свои дома жителей, дома которых обслуживает компания Columbia gas. О причинах происшествия пока ничего не сообщается.

По данным телеканала CBS Boston, в результате взрывов пострадали тринадцать человек. Сообщается об одном погишем юноше 18 лет. Он находился в машине на подъездной дорожке у дома, когда на нее упала дымовая труба.

В качестве меры предосторожности компания отключила газ в трех пострадавших городах. Происшествие расследуют Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).