Происшествия
В американском штате Массачусетс произошли десятки взрывов газа. Из трех городов эвакуируют людей
Более семидесяти взрывов, пожаров и утечек газа произошли в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс в минувшие сутки. Об этом сообщает полиция штата в своем аккаунте в Twitter.
JUST IN: Massachusetts State Police report that one person has died in series of gas explosions and fires.— ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.
Authorities say the man killed was inside a car when a chimney fell on the vehicle. https://t.co/RqhfoKGmoi pic.twitter.com/NBzMkqMfN1
Из районов ЧП эвакуировали людей. Полиция призвала покинуть свои дома жителей, дома которых обслуживает компания Columbia gas. О причинах происшествия пока ничего не сообщается.
По данным телеканала CBS Boston, в результате взрывов пострадали тринадцать человек. Сообщается об одном погишем юноше 18 лет. Он находился в машине на подъездной дорожке у дома, когда на нее упала дымовая труба.
В качестве меры предосторожности компания отключила газ в трех пострадавших городах. Происшествие расследуют Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
LATEST: Gas-related explosions and fires reported in at least 39 locations in 3 communities in the Merrimack Valley region of Massachusetts. https://t.co/ns73OMlOL2 pic.twitter.com/tZ63RLG42A— NBC News (@NBCNews) 13 сентября 2018 г.