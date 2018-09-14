Инженеры BMW создали беспилотный мотоцикл. Ради безопасности

Первый в мире беспилотный мотоцикл презентовали специалисты из BMW. Как пишет N+1 14 сентября, серийное производство в компании запускать не планируют.

Видеопрезентацию разработки подразделение компании BMW Motorrad опубликовало на странице в YouTube. Судя по кадрам, мотоцикл способен сам стартовать, разгоняться, тормозить, наклоняться в поворотах и парковаться на подножку. В ролике сказано, что инженеры работали над его созданием больше двух лет, однако образец серийным не станет. С помощью разработки в BMW намерены создать систему помощи водителям, которая сделает управление мотоциклами более безопасным.