Происшествия
«Инсульт исключен». Близкие участника Pussy Riot Петра Верзилова уверены, что он был отравлен
Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был отравлен лекарствами в больших дозировках. Об этом 14 сентября «Медузе» рассказала девушка Верзилова, также участница Pussy Riot Вероника Никульшина.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи якобы диагностировали у Верзилова предынсультное состояние, а никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи, в крови пациента не найдено. Никульшина назвала это сообщение «бредом и чушью». По ее словам, врачи из институт Склифосовского «абсолютно» исключили возможность инсульта.
Мать Петра, Елена Верзилова уточнила, что УЗИ и компьютерная томография «не показали никаких сосудистых изменений».
«Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, „Цикломеда« — то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки», – рассказала «Медузе» Никульшина.
Петр Верзилов сейчас находится в реанимации без сознания. Его госпитализировали вечером 11 сентября, после того как у него начались проблемы со зрением, способностью разговаривать и прямо ходить. Его близкие заподозрили, что речь идет об отравлении.
Справка:
Петр Верзилов прославился в конце 2000-х как участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Надеждой Толоконниковой. Во время процесса над Pussy Riot он стал представляться продюсером группы, дело получило международный резонанс. В 2014 году Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина учредили издание «Медиазона», Верзилов стал его издателем. Последняя акция Pussy Riot прошла во время финала Чемпионата мира-2018 по футболу: Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей. Кроме того, их оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.