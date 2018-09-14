«Инсульт исключен». Близкие участника Pussy Riot Петра Верзилова уверены, что он был отравлен

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был отравлен лекарствами в больших дозировках. Об этом 14 сентября «Медузе» рассказала девушка Верзилова, также участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи якобы диагностировали у Верзилова предынсультное состояние, а никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи, в крови пациента не найдено. Никульшина назвала это сообщение «бредом и чушью». По ее словам, врачи из институт Склифосовского «абсолютно» исключили возможность инсульта.

Мать Петра, Елена Верзилова уточнила, что УЗИ и компьютерная томография «не показали никаких сосудистых изменений».

«Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, „Цикломеда« — то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки», – рассказала «Медузе» Никульшина.

Петр Верзилов сейчас находится в реанимации без сознания. Его госпитализировали вечером 11 сентября, после того как у него начались проблемы со зрением, способностью разговаривать и прямо ходить. Его близкие заподозрили, что речь идет об отравлении.