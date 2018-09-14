В промзоне Невского района горел склад. 200 квадратных метров пламени тушили 30 спасателей

Склад на Глухоозёрском шоссе в Невском районе Петербурга загорелся поздним вечером 13 сентября. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1бис.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар занял площадь всего ангара на Глухоозерском шоссе, дом 9. Это около 200 квадратных метров. В помещении горели стройматериалы, к половине двенадцатого ночи пожару был присвоен повышенный номер сложности. Дополнительные расчёты помогли справиться с огнём за 15 минут, в 23:45 пламя было локализовано. На месте работали 30 огнеборцев, информация о пострадавших не уточняется.