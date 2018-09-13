Следы древнейшего пива нашли в Израиле. Ему около 13 тысяч лет

Археологи обнаружили следы древнейшего пива, которое варил человек. Как пишет 13 сентября N+1, в Израиле, в пещере Ракефет на горе Кармель, нашли «остатки ферментированных зерен пшеницевых растений, из которых 13,7-11,7 тысяч лет назад, по-видимому, готовили солод».

Находка была сделана в погребениях натуфийцев — их культура существовала на территории современных Израиля, Сирии и Ливана около 11,5-14,5 тысяч лет назад. Считается, что именно натуфийцы могли основать Иерихон, один из древнейших городов мира. Они одними из первых начали готовить хлеб — около 14 тыс. лет назад.

Ранее считалось, что первыми пиво начали варить в Египте, Месопотамии и Китае и произошло это около 5-6 тыс. лет назад. Однако, судя по последним открытиям, натуфийцы начали варить пенный напиток гораздо раньше. Ученые изучили жернова, которые были найдены в пещере Ракефет. На жерновах они нашли «гранулы крахмала и фитолиты растений из семейства просовых (Panicoideae), трибы пшеницевых (Triticeae), овса (род Avéna), семейства бобовых (Fabaceae)». Причем часть гранул «носила следы ферментации» – это означает, что из них делали солод для пива. Исследователи считают, что натуфийцы варили пиво в ритуальных целях.