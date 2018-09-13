Главврача и бухгалтера «Детских Дюн» хотят оштрафовать за нарушение бухгалтерского учета

В Контрольно-счетной палате Петербурга составили два протокола об административных правонарушениях в отношении главного врача санатория «Детские Дюны» Олеси Морозовой и главного бухгалтера Галины Шестаковой. Проверявшие учреждение инспекторы не нашли документов на лекарственные препараты.

Как рассказали «Фонтанке» 13 сентября в Контрольно-счетной палате Петербурга, после проверки комитета по здравоохранению у инспекторов возникли вопросы к хозяйственной деятельности санатория «Детские Дюны». «В учреждении были уничтожены учетные документы на лекарственные средства за 2016-й и начало 2017 года. В соответствии с законом, они должны храниться 5 лет. В ходе проверки было установлено искажение показателей бухгалтерской отчетности более чем на 10%», – заявили в КСП. По факту данных нарушений в ведомстве составили протоколы об административных правонарушениях в отношении главного бухгалтера санатория «Детские Дюны» Галины Шестаковой и главного врача Олеси Морозовой по статьям 15.11 КоАП (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Протоколы Контрольно-счетной палаты переданы в суд. Размер штрафа по статье 15.11 КоАП составляет до 10 тысяч рублей.

Нарушения, обнаруженные КСП, будут устранять при участии вице-губернатора Анны Митяниной и профильных чиновников. В аппарате вице-губернатора в течение дня не смогли прокомментировать результаты проверки.