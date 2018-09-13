Выходец из российских спецслужб готовил заказное убийство в Израиле. Заказчиком выступил крупный бизнесмен

В Израиле задержан по подозрению в подготовке двух заказных убийств мужчина, переехавший из России в 2017 году. Об этом 13 сентября пишет РБК со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранительных органов, мужчине 38 лет, он проживал в городе Нетания, а до переезда в Израиль служил в России в «элитном подразделении спецназа». Заказчиком убийств якобы выступил крупный российский бизнесмен, который пообещал вознаграждение в 1 млн долларов.

Киллер должен был убить двух жителей Тель-Авива возрастом 45 лет и 51 год. По словам заказчика, израильтяне задолжали ему 16 млн долларов. Заказ на убийство был сделан еще в сентябре 2017 года, предоплата составила 10 тыс. долларов. Однако киллер передумал и связался с теми, кого должен был убить. Бизнесмену он отправил поддельную фотографию с места «убийства» и получил еще 15 тыс. долларов. Потенциальные жертвы обратились в полицию, после чего неудавшийся киллер и был задержан.

Имя заказчика, крупного российского бизнесмена, израильская полиция пока не раскрывает.