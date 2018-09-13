РПЦ экстренно созывает заседание синода. Главной темой должна стать Украина

Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет 14 сентября в Свято-Даниловом монастыре. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Председательствовать на заседании будет патриарх Кирилл. Как пишут СМИ, главной темой должен стать «украинский вопрос». Напомним, ранее Священный синод уже выражал «решительный протест» из-за назначения Константинополем двух экзархов на Украину. «Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия», – говорилось в заявлении.

Экзархи Константинопольского патриарха рассматривают возможность предоставления автокефалии украинской церкви. В РПЦ уже заявили, что в этом случае готовы полностью разорвать отношения с Константинополем.