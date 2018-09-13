В Петербурге задержали противников пенсионной реформы. Они хотели протестовать бессрочно

В Петербурге на Марсовом поле задержали шестерых активистов, протестовавших против пенсионной реформы. Они держали плакаты «Пенсионная реформа – грабеж» и «За что тебя посадят завтра?»

Как сообщают 13 сентября соратники активистов в чате бессрочного протеста в телеграме, молодые люди вышли на Марсово поле с плакатами против повышения пенсионного возраста, спустя некоторое время их остановили сотрудники полиции, заявив, что они нарушают общественный порядок. На данный момент молодые люди находят в 78-м отделе полиции.

Отметим, что в Москве и Петербурге несколько десятков участников митинга против пенсионной реформы 9 сентября решили продолжить протест бессрочно. В чатах они ежедневно договариваются о новом месте встречи. Несмотря на сотни и тысячи участников акции в режиме онлайн, очные встречи носят немногочисленный характер.

Напомним, что 9 сентября сторонники Алексея Навального вышли на акции протеста против пенсионной реформы. В Петербурге митинг сначала согласовали, а затем заявили о его незаконности из-за неожиданного прорыва трубы на площади Ленина. В результате 9 сентября сотрудники полиции задержали 600 человек, в том числе и несовершеннолетних. Ряд участников митинга уже получили наказание в виде ареста за участие в несогласованном публичном мероприятии.