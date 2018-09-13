Картонная Бабюк встретилась с защитниками парка Интернационалистов
Защитники парка Интернационалистов встретились с главой комитета по инвестициям Ириной Бабюк, правда — с картонной. Пересечься лично с чиновницей активистам не удалось.
В парке 13 сентября состоялось собрание защитников зеленой зоны от постройки на территории торгового центра с океанариумом. Предполагалось, что на встречу придет глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк и расскажет жителям подробности запланированного проекта.
Однако, по словам главы инициативной группы защитников парка Павла Швеца, чиновники и инвесторы отказались от общения с жителями, сославшись на то, что документация проекта еще не до конца готова.
«Как этот проект утверждали на правительстве, как он стал стратегическим, как земля могла быть предоставлена инвестору, если пока нам не могут даже показать картинки о том, что здесь будет?», – задается вопросом Швец. Он предложил собравшимся в парке трем десяткам жителей обратиться к губернатору, чтобы он поменял председателя комитета по инвестициям.
«Мы против застройки парка. И уверены, что картонная Бабюк нам точно не навредит», – добавил он.
Справка:
Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Океанариум предполагалось открыть еще в 2017 году. Затем стоимость его выросла до 15 млрд. Качественно замысел инвестора тоже сильно изменился. Кроме океанариума, в проект включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. Окончание работ отложили на 2021 год. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум отдадут лишь 15 тысяч квадратов.
Проект океанариума пришелся не по нраву местным жителям. В апреле 2018 года они собрались, чтобы инициировать общегородской референдум о том, нужно ли застраивать часть парка. Законодательное собрание их инициативу отклонило «за неопределенность» формулировки.