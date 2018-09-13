Картонная Бабюк встретилась с защитниками парка Интернационалистов

Защитники парка Интернационалистов встретились с главой комитета по инвестициям Ириной Бабюк, правда — с картонной. Пересечься лично с чиновницей активистам не удалось.

В парке 13 сентября состоялось собрание защитников зеленой зоны от постройки на территории торгового центра с океанариумом. Предполагалось, что на встречу придет глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк и расскажет жителям подробности запланированного проекта.

Однако, по словам главы инициативной группы защитников парка Павла Швеца, чиновники и инвесторы отказались от общения с жителями, сославшись на то, что документация проекта еще не до конца готова.

«Как этот проект утверждали на правительстве, как он стал стратегическим, как земля могла быть предоставлена инвестору, если пока нам не могут даже показать картинки о том, что здесь будет?», – задается вопросом Швец. Он предложил собравшимся в парке трем десяткам жителей обратиться к губернатору, чтобы он поменял председателя комитета по инвестициям.

«Мы против застройки парка. И уверены, что картонная Бабюк нам точно не навредит», – добавил он.