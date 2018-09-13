«Ложь и неприкрытые выдумки». Британские власти прокомментировали интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что интервью телеканалу RT подозреваемых в отравлении Скрипалей является «оскорбительным». Об этом 13 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

«Ложь и неприкрытые выдумки в этом интервью, которое они дали российскому государственному телеканалу — это оскорбление здравого смысла. И, что более важно, оно глубоко оскорбительно для жертв и близких тех, кто пострадал от этой ужасной атаки. К сожалению, мы ничего другого и не ожидали», – заявил представитель британского премьер-министра.

Напомним, в российском МИДе заранее ответили на все нападки британских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова возмутилась тем, что кто-то сомневается в правдивости интервью Петрова и Боширова.