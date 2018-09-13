«Ложь и неприкрытые выдумки». Британские власти прокомментировали интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что интервью телеканалу RT подозреваемых в отравлении Скрипалей является «оскорбительным». Об этом 13 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.
«Ложь и неприкрытые выдумки в этом интервью, которое они дали российскому государственному телеканалу — это оскорбление здравого смысла. И, что более важно, оно глубоко оскорбительно для жертв и близких тех, кто пострадал от этой ужасной атаки. К сожалению, мы ничего другого и не ожидали», – заявил представитель британского премьер-министра.
Напомним, в российском МИДе заранее ответили на все нападки британских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова возмутилась тем, что кто-то сомневается в правдивости интервью Петрова и Боширова.
Справка:
Напомним, 13 сентября предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Бошаров дали интервью Маргарите Симоньян, в котором заявили, что никакого отношения ни к ГРУ, ни к Скрипалям не имеют. Однако, судя по всему, им мало кто поверил. Как заметила «Фонтанка», Симоньян не задала множество вопросов, которые могли бы переубедить скептиков.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. В тот же день племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». Спустя еще некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами «Вестей 24» и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума. А на следующий день, 13 сентября, вышло интервью Петрова и Боширова на провластном телеканале RT.