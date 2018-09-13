СМИ: Участник Pussy Riot Петр Верзилов находится в предынсультном состоянии. Подозрительных веществ в его крови не нашли

Участник PussyRiot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов переведен в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи, в крови пациента не найдено.

Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Источник издания 13 сентября сообщил, что в больнице Верзилов оказался в предынсультном состоянии.

Мать Верзилова навестила сына в больнице, там ей сообщили, что активисту становится легче и из стабильно-тяжелого состояния он выйдет через 3-4 дня.

Верзилов оказался в больнице вечером 11 сентября, после того как у него начались проблемы со зрением, способностью разговаривать и прямо ходить. Его близкие заподозрили, что речь идет об отравлении.