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СМИ: Участник Pussy Riot Петр Верзилов находится в предынсультном состоянии. Подозрительных веществ в его крови не нашли
Участник PussyRiot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов переведен в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи, в крови пациента не найдено.
Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Источник издания 13 сентября сообщил, что в больнице Верзилов оказался в предынсультном состоянии.
Мать Верзилова навестила сына в больнице, там ей сообщили, что активисту становится легче и из стабильно-тяжелого состояния он выйдет через 3-4 дня.
Верзилов оказался в больнице вечером 11 сентября, после того как у него начались проблемы со зрением, способностью разговаривать и прямо ходить. Его близкие заподозрили, что речь идет об отравлении.
Справка:
Петр Верзилов прославился в конце 2000-х как участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Надеждой Толоконниковой. Во время процесса над Pussy Riot он стал представляться продюсером группы, дело получило международный резонанс. В 2014 году Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина учредили издание «Медиазона», Верзилов стал его издателем. Последняя акция Pussy Riot прошла во время финала Чемпионата мира-2018 по футболу: Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей. Кроме того, их оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.