США готовят «жесткие санкции» из-за отравления Скрипалей. Интервью Петрова и Боширова не помогло

В США готовят второй пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей». Как пишет «Дождь», об этом 13 сентября заявила помощник секретаря бюро Соединенных Штатов по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Маниша Сингх.

Она подчеркнула, что Россия якобы не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с химическим оружием. Источник «Интерфакса» в МИДе ответил, что США и не запрашивали доступа к таким объектам. По его словам, все химоружие в России якобы было уничтожено в октябре 2017-го.

Напомним, в августе американцы ввели первый пакет санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничения пока коснулись в основном продукции двойного назначения. Однако в США предупреждали, что усилят санкции, если Россия не даст провести инспекцию на химобъектах.

Второй пакет ограничений может включать в себя полный запрет на экспорт любых американских товаров в Россию (кроме продовольствия), а также импорт в США российских товаров. Государственным авиакомпаниям могут запретить полеты в Штаты. Кроме того, американцы могут заблокировать выдачу России кредитов международными финансовыми организациями.

Напомним, 13 сентября предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Бошаров дали интервью Маргарите Симоньян, в котором заявили, что никакого отношения ни к ГРУ, ни к Скрипалям не имеют. Однако, судя по всему, им мало кто поверил. Как заметила «Фонтанка», Симоньян не задала множество вопросов, которые могли бы переубедить скептиков.