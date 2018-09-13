Новоиспеченная мать пыталась продать младенца, чтобы вернуться на родину. Ее арестовали на два месяца

Василеостровский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об изоляции гражданки Узбекистана, пойманной на попытке продать ребенка. 280 тысяч рублей ей были необходимы на обратный билет.

Как сообщает 13 сентября пресс-служба судов Петербурга, в изолятор обвиняемую в торговле людьми 28-летнюю уроженку Средней Азии определили до 11 ноября. Она признала свою вину и объяснила попытку избавиться от сына шести дней от роду финансовыми трудностями. Деньги она планировала потратить на возврат долгов и покупку обратного билета в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что женщине не хотелось тратить время на кормление и пеленки. Ее задержали 12 сентября на улице Кораблестроителей, в роли покупателя выступил полицейский.