Командир батальона Прилепина задержан в Донецке. Самому писателю могут закрыть въезд в ДНР

«Прилепинский батальон», расположенный на территории бывшей гостиницы «Прага» в Донецке, оцеплен вечером 13 сентября. Командир Сергей Фомченков задержан.

Об этом в Telegram сообщает ополченец Александр Жучковский, аналогичную информацию в Twitter опубликовал Эдуард Лимонов. По некоторым данным, батальону отдан приказ разоружиться, официально эту информацию пока не подтверждали. «Другая Россия» в соцсетях сообщает, что член партии Фомченков задержан сотрудниками МВД ДНР, а "Прагу" передали без боя, чтобы избежать кровопролития.

Также сообщается, что Захару Прилепину, раненному во время взрыва в кафе «Сепар» экс-министру налогов и сборов ДНР Александру Тимофееву, советнику убитого Захарченко Александру Казакову и снятому по требованию прокуратуры с должности врио главы ДНР Дмитрию Трапезникову якобы запрещен въезд на территорию республики. Ранее сообщалось, что Тимофеев и Трапезников покинули территорию ДНР.

По информации «Другой России», батальон, созданный в Донбассе Прилепиным, после смерти Александра Захарченко перешел в подчинение МВД. Ранее он являлся полком специального назначения.

Новый глава республики Денис Пушилин, некогда работавший в "МММ" Сергея Мавроди, был назначен парламентом 7 сентября. В тот же день он сменил шесть министров, в том числе снял с должности Тимофеева. Выборы в республике назначены на 11 ноября.