«Фонтанка» за 60 секунд — 13 сентября

Мы послушали интервью Маргариты Симоньян, которое она взяла у «отравителей Скрипалей». И сделали текст в жанре «Не твоя, вот и бесишься».

Управляющие компании отодвинули от ЖКХ-кормушки. А расплачиваться будут, как всегда, те, кто забыл поставить счетчик.

Смольный раздает острова направо и налево. Хотя расширять порты можно и менее экстравагантным способом.

На площади Ленина назревает второй бой против пенсионной реформы. Депутаты пытались по-человечески договориться с вице-губернатором, но он не отнесся с пониманием.

Оспорить перенос митинга с площади в Удельный парк тоже не удалось.

Пока в Смольном спорили насчет митинга, у Петропавловки построили виселицу. Настоящую, из дерева.

Юное дарование Даниил Шамкин мечтает попасть в основу «Зенита» и рассказывает, почему у него это получится. Убедительно.

«СКА» победил «Йокерит», и это было хорошо. Словами не описать, но мы постарались.

Если соседка говорит, что в подвале залежи урана и радиация, это еще не значит, что она сошла с ума. В Смольном считают, что это вам надо сходить проверить подвал. Самостоятельно и под тревожную музыку.

Послевоенные ДОТы тоже фонят. Но их от радиации очистят централизованно.

Ну, наконец-то вестерн здорового человека. В прокате – «Девица». Присутствует феминизм, но получилось хорошо.