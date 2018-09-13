Трамвай в Кудрово обоснует Институт «Стройпроект»

Готовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) трамвайной линии от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово с заездом в квартал Новый Оккервиль будет АО «Институт «Стройпроект» за 10 925 000 рублей. Таковы итоги конкурса, которые подвела 13 сентября Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

АО «Институт «Стройпроект» должно выполнить ТЭО ко второму кварталу 2019 года. Как сообщается на сайте Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (учреждена правительствами обоих регионов и Минтрансом РФ), «предполагается проработать варианты прохождения трамвайной линии через южные и северные районы города Кудрово Ленинградской области, включая район Новый Оккервиль, определить основные технико-экономические показатели предлагаемых вариантов и осуществить выбор наилучшего с технической и экономической точек зрения варианта прохождения трамвайной линии, в том числе определить актуальность строительства трамвайной линии с учетом перспектив развития метрополитена и иных видов общественного пассажирского транспорта и определить эффективность ее эксплуатации».

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основными акционерами АО «Институт «Стройпроект» являются Андрей Журбин и Александр Злотников. Конкурентом АО на данном конкурсе выступало ООО «Пи-Эм-Эй», которое предлагало свои услуги за 11 450 000 рублей, но предложение «Стройпроекта» оказалось дешевле. Начальная цена контракта составляла 11 600 000 рублей.

Как писала «Фонтанка», трамвай предполагается запустить к 2023 году. Проект уже сейчас стал объектом многочисленных споров. К 2024 году в Кудрово должна появиться станция метро, которая свяжет его с той же «Улицей Дыбенко». Это означает, что проект является дублирующим, и многие считают, будто он лишен смысла. В самой дирекции в связи с этим обращают внимание на удаленность будущей станции метро от жилых кварталов и на то, что трамвайная линия не только позволит людям быстрее добираться от своих домов до метро, но и предоставит им возможность выбора средства передвижения.

Позитивно отзываются о проекте пока только девелоперы – любой новый вид общественного транспорта на активно застраивающейся территории сказывается на стоимости недвижимости.