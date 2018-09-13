18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +16
$ 68.64р
79.77р
22:09 13.09.2018
Расширенный поиск

Власть
13.09.2018 19:28
Печать

“Царь-трубу” в Петербурге будут ремонтировать до принятия законопроекта о пенсионной реформе. Под площадью Ленина обнаружили пустоты

В Петербурге вновь продлили ремонт водопроводной трубы на площади Ленина, из-за которой в очередной раз не могут согласовать митинг против повышения пенсионного возраста. По совпадению, к моменту окончания работ депутаты Государственной думы уже должны утвердить проект реформы.

Как сообщает пресс-служба Смольного, ГУП «Водоканал Петербурга» продлил до 20 октября работы на трубопроводе на площади Ленина. 

«Характер повреждений говорит о том, что дефект трубы образовался гораздо раньше 6 сентября: вода уходила в канализацию и в грунт. Косвенно это подтверждают многочисленные просадки покрытия площади. Кроме того, в зоне технологического нарушения на глубине 5 метров находится канализационный коллектор – железобетонная труба диаметром 1 метр, которую проложили в 1917 году. Видимых разрушений этой трубы раньше не было, но при обследовании выявились многочисленные повреждения, а в грунте – пустоты, в которые уходила вода», – приводят в Смольном слова вице-губернатора Александра Говорунова. 

Именно опасностью для граждан он объяснил невозможность провести митинг 16 сентября. В этот день на площади Ленина собиралась провести встречу против пенсионной реформы группа объединённых демократов.  

На данный момент, по словам чиновника, в работах задействовано около 40 единиц техники Водоканала. Он также анонсировал закрытие проезда от Арсенальной набережной до ул. Комсомола до 20 октября. 

Ранее депутаты в разговоре с «Фонтанкой» сообщали, что услышали угрозы во время встречи с вице-губернатором Александром Говоруновым. Кроме того, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил о готовящихся провокациях от неких террористов. 

Трубу 1917 года, получившую у оппозиционеров прозвище «Царь-труба», собирались ремонтировать до 15 сентября, затем работы продлили до 30 сентября. 

Второе чтение пенсионной реформы ориентировочно намечено на 1 октября. Третье чтение возможно через несколько суток. В течение октября законопроект утвердят Совет Федерации и президент РФ.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
13.09.2018 10:00

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.
ПАО «Группа ЛСР»
12.09.2018 14:12

Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12
Ленстройтрест
12.09.2018 12:51

В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри»
Setl City
12.09.2018 12:00

ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.09.2018 11:32

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung