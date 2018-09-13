“Царь-трубу” в Петербурге будут ремонтировать до принятия законопроекта о пенсионной реформе. Под площадью Ленина обнаружили пустоты

В Петербурге вновь продлили ремонт водопроводной трубы на площади Ленина, из-за которой в очередной раз не могут согласовать митинг против повышения пенсионного возраста. По совпадению, к моменту окончания работ депутаты Государственной думы уже должны утвердить проект реформы.

Как сообщает пресс-служба Смольного, ГУП «Водоканал Петербурга» продлил до 20 октября работы на трубопроводе на площади Ленина.

«Характер повреждений говорит о том, что дефект трубы образовался гораздо раньше 6 сентября: вода уходила в канализацию и в грунт. Косвенно это подтверждают многочисленные просадки покрытия площади. Кроме того, в зоне технологического нарушения на глубине 5 метров находится канализационный коллектор – железобетонная труба диаметром 1 метр, которую проложили в 1917 году. Видимых разрушений этой трубы раньше не было, но при обследовании выявились многочисленные повреждения, а в грунте – пустоты, в которые уходила вода», – приводят в Смольном слова вице-губернатора Александра Говорунова.

Именно опасностью для граждан он объяснил невозможность провести митинг 16 сентября. В этот день на площади Ленина собиралась провести встречу против пенсионной реформы группа объединённых демократов.

На данный момент, по словам чиновника, в работах задействовано около 40 единиц техники Водоканала. Он также анонсировал закрытие проезда от Арсенальной набережной до ул. Комсомола до 20 октября.

Ранее депутаты в разговоре с «Фонтанкой» сообщали, что услышали угрозы во время встречи с вице-губернатором Александром Говоруновым. Кроме того, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил о готовящихся провокациях от неких террористов.

Трубу 1917 года, получившую у оппозиционеров прозвище «Царь-труба», собирались ремонтировать до 15 сентября, затем работы продлили до 30 сентября.

Второе чтение пенсионной реформы ориентировочно намечено на 1 октября. Третье чтение возможно через несколько суток. В течение октября законопроект утвердят Совет Федерации и президент РФ.