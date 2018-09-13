Большие десантные корабли «Азов» и «Николай Фильченков» вернулись в Севастополь из Сирии

Большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота «Азов» и «Николай Фильченков» вернулись в Севастополь после учения в Средиземном море, которое проходило с 1 по 8 сентября под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России, сообщает 13 сентября Минобороны России.

В учении были задействованы 18 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе новейшие фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводные лодки «Колпино» и «Нижний Новгород», а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

После возвращения в базу экипажи БДК «Азов» и «Николай Фильченков» выполнят комплекс штатных регламентных работ по обслуживанию судовых систем и механизмов, поддержанию технической готовности кораблей и продолжат выполнение мероприятий плановой боевой подготовки.