Российская компания попала в обновленный санкционный список против КНДР

Минфин США добавил в список попавших под санкции северокорейских компаний российскую организацию. Владивостокская Volasys Silver Star попала туда из-за попытки американцев «прекратить поток незаконной выручки в Северную Корею».

Расширенный список санкций против КНДР опубликован 13 сентября. В него попали гражданин Северной Кореи, компания Yanbian Silverstar Network Technology Co и российская Volasys Silver Star. Последняя, как уточнил министр финансов США Стивен Мнучин, его цитирует RNS, оказалась в списке, так как ведомство стремится «прекратить поток незаконной выручки в Северную Корею со стороны сотрудников зарубежных IT-компаний».

«В начале 2018 года сотрудники Volasys Silver Star, многие из которых прибыли в Россию из компании China Silver Star, заработали сотни тысяч долларов меньше чем за год. Хотя номинально Volasys Silver Star управляется российским гражданином, фактически компания управляется северокорейцами», — сообщил Мнучин.

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволяет наказывать иностранных граждан и компании за вмешательство в американские выборы.