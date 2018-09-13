США допускают введение новых санкций в отношении России из-за «Северного потока-2»

Министр энергетики США Рик Перри допустил введение новых санкций в отношении к России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

«Мой твердый ответ: "Да"», — сказал он журналистам, комментируя возможность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

При этом он уточнил, что ни руководители США и России, ни министры энергетики стран «не хотят оказаться в той точке, когда встанет вопрос реального применения (новых) санкций».

«Мы стремимся не довести до этого (новых санкций)», — сказал он.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд куб. м в год. Укладка труб для «Северного потока-2» в Балтийском море началась в июле 2018 года. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.