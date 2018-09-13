Новый корпус больницы в Сестрорецке начнут строить весной 2019 года

К январю 2019 года ООО ««Невская медицинская инфраструктура» должно получить положительное заключение экспертизы проектной и сметной документации лечебно-реабилитационного корпуса Городской больницы №40 Курортного района. Строительство должно начаться весной. Такая задача была поставлена вице-губернатором Петербурга Игорем Албиным на совещании, посвященном реализации проекта.

«К настоящему времени все обязательства по проекту городом выполнены: партнеру предоставлен земельный участок по договору аренды для целей строительства, согласовано техническое задание на проектирование объекта, документы по спецификации и комплектации медицинского оборудования. Представители исполнительных органов власти и руководство больницы обратилось к ООО «Невская медицинская инфраструктура» с предложением плотнее взаимодействовать при проектировании объекта», – сообщает пресс-служба Албина.

Новый корпус больницы будет построен по договору государственно-частного партнерства. Инвестиционный проект стоимостью 6,9 млрд рублей на создание отделения площадью 31 000 квадратных метров с 480 койками реализует компания «Невская медицинская инфраструктура», 71% которой принадлежит итальянскому холдингу Impresa Pizzarotti S.p.A., а 29% – структурам «Газпрома». По соглашению с городскими властями, в течение 3,5 лет компания возведет здание, после чего не менее чем 7 лет будет эксплуатировать новый корпус.