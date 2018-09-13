В Петербурге замначальника отдела полиции, попавшегося на взятке, отпустили домой

Фрунзенский суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении Андрея Губина. Свободу попавшегося на взятке подполковника полиции на время следствия ограничили пределами квартиры.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 13 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Губина под домашний арест до 10 ноября. Обвинение в получении крупной взятки ему предъявили накануне. Следствие полагает, что 36-летний заместитель начальника 27-го отдела полиции Фрунзенского района за двести тысяч рублей обещал вернуть изъятую по материалу проверки «Тойоту Камри».

По информации «Фонтанки», деньги за иномарку с сомнительным вин-номером обвиняемому передали недалеко от работы вечером 11 сентября. Там же его подстерегли оперативники ФСБ. Губин, по всей видимости, возражений против двух месяцев домашнего ареста не имел – с мерой в суде определились за двадцать минут.

В отношении заподозренного во взятке сотрудника проводится проверка. В случае подтверждения вины он будет уволен, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили ранее в полиции.