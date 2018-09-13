Скотленд-Ярд: Других фотографий Петрова и Боширова у нас нет

Исходя из интервью телеканалу RT, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов много гуляли по Лондону и Солсбери, но Скотленд-Ярд не располагает их фотографиями на фоне достопримечательностей.

Об этом ТАСС 13 сентября рассказали в ведомстве. У Скотленд-Ярда нет других фото подозреваемых, кроме тех, что были опубликованы 5 сентября. На вопрос агентства о том, будут ли опубликованы какие-то иные снимки Петрова и Боширова, в ведомстве также ответили отрицательно.

Сами подозреваемые в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян рассказали, что в Лондон и Солсбери они приехали как бизнесмены и туристы. В городе, где отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, их интересовал 123-метровый шпиль собора. «Фонтанка» подробно описала содержания разговора подозреваемых с журналистом, добавив свои вопросы и к «отравителям», и к Симоньян. www.fontanka.ru/2018/09/13/085/