Сломанный на «Невском проспекте» состав отогнали, движение на синей линии восстановлено

Поезда в метро Петербурга возобновили движение от станции «Купчино» до «Парнаса» вечером 13 сентября. Неисправный состав убрали с путей.

Как сообщает пресс-служба городского метро, движение было восстановлено в 18:05. По словам очевидцев, к двадцати минутам седьмого составы все еще идут с увеличенным интервалом.

Синяя линия метрополитена встала в вечерний час-пик из-за технической неисправности поезда на станции «Невский проспект». Движение было остановлено от «Купчино» до «Петроградской».