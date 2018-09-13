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Со стен СПбГУ украли табличку в память о блокаде. Депутаты в это не верят

 

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета и депутат петербургского парламента Алексей Ковалев ищут табличку времен блокадного Ленинграда. Депутат винит в пропаже вуз, университет – злоумышленников.

Депутат Алексей Ковалев 13 сентября обратился в Санкт-Петербургский государственный университет. Парламентарий потребовал от ректора Николая Кропачева срочно восстановить памятную надпись времен блокады на фасаде юридического факультета.

«Накануне 8 сентября, Дня памяти жертв блокады, было просто необходимо восстановить эту уникальную надпись. В нашем районе у этого мемориала традиционно проводятся памятные мероприятия с возложением цветов. Нельзя так наплевательски относиться к священным для ленинградцев-петербуржцев вещам, и поэтому я намерен добиться восстановления надписи в кратчайшие сроки», – распространила его слова пресс-служба партии. В Санкт-Петербургском университете опровергли сообщение Ковалева, а затем выступили с заявлением: табличка «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» восстановлена, но три дня назад пропала.

В доказательство своих слов в пресс-службе предоставили фотографию от 5 сентября, на которой видно памятную табличку.

«К сожалению, 10 сентября неизвестные лица вырвали памятную табличку, повредив фасад здания. Информация по данному факту была передана в правоохранительные органы. Мы просим граждан, располагающих информацией об инциденте, связаться с нами по телефону 328-95-53 или по электронной почте security@spbu.ru», – заявили в университете.

Отметим, что памятная надпись, выполненная белой краской по голубой заливке на листе жести, была восстановлена в 1969 году. Она сопровождалась мраморной мемориальной доской с текстом: «В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города сохранена эта надпись».

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