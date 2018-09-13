Футболиста сборной России Дениса Черышева признали невиновным в употреблении допинга

Завершено расследование по делу футболиста сборной России и испанской «Валенсии» Дениса Черышева об употреблении допинга. Игрок выложил в "Твиттере" копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его допинг-пробы, в котором говорится, что спортсмен невиновен.

«Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за "Вильярреал" совместно с ВАДА было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество», – говорится в письме.

Причиной для расследования стали слова отца Черышева о том, что в «Вильярреале», где Денис играл с небольшим перерывом с 2014-го по 2018 год, для более быстрого восстановления ему кололи гормон роста. Позже Черышев-старший опроверг это заявление.

Напомним, Черышев стал лучшим бомбардиром (4 гола) сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Национальная команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии.