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Шествие в День памяти жертв Блокады

Шествие в День памяти жертв Блокады

предоставлено компанией «РосСтройИнвест»

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.

Памятный марш ежегодно организовывает Общественное движение "ВЕЧНО ЖИВЫЕ" (правопреемник ОД "Бессмертный Ленинград"). В этот день горожане традиционно прошли строем от Марсова поля до Дворцовой площади и почтили память великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней.

предоставлено компанией «РосСтройИнвест»

Восьмое сентября 1941 года – первый день изоляции Ленинграда, беспрецедентного случая в истории человечества и невосполнимой трагедии практически для каждой петербургской семьи. О важности помнить и извлекать уроки из нашего прошлого говорит лидер Общественного движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Фёдор Туркин: «Блокадный период Ленинграда должны помнить все. Именно в такие тяжелейшие исторические моменты и проявлялась сила нашего народа, сила духа нашего народа. Задача общественного движения "Вечно живые" как раз в том, чтобы самим эту силу почувствовать, впитать, развить, и передать ее молодёжи. Это наши дети и внуки, и кому как не нам заниматься их воспитанием и образованием?"

Поддерживает движение и известный петербургский композитор Александр Петерсон. С момента, когда он впервые прошел с колонной по Миллионной улице, Александру удалось поднять архивы и выяснить судьбу членов своей семьи в военные годы.

«Вообще нужно знать историю. Но начинать нужно обязательно с истории своей семьи, потому что история семьи, любой семьи, очень тесно вплетается в историю страны, в историю мировую. Я шёл со своим дядей – Петерсон Уно Эдуардович. Он у меня герой, он ушёл добровольцем в первый день войны, был закинут парашютным десантом в Финляндию. И 20 июля он пропал без вести. Оказывается, он попал в плен и был расстрелян 7 февраля 1942 года в возрасте 19 лет. Понимая историю собственной семьи и сопоставляя ее с мировой историей, можно понять очень важные вещи и понять, что нам делать сегодня, для того чтобы наши потомки жили также под голубым мирным небом», – считает музыкант.

С каждым годом, находить информацию о военных годах становиться все сложнее. Доступ к архивам, даже открытым, есть не у каждого. А очевидцы тех событий всегда оставались немногословны. Однако, большинство собравшихся сходится во мнении, что помнить о тех событиях и говорить об этом с молодым поколением полезно и нужно. Солидарны с этим и байкеры из клуба «Опричники».

«У меня бабушка блокадница. Большую часть информации я получал, когда сам расспрашивал, как это было. Она рассказывала с неохотой, – вспоминает президент мотоклуба Владимир Вайтулевич. – Надо рассказывать, пусть не весь ужас передавать, но хотя бы в общих чертах, о том, что что люди с людьми могут такое творить. Это надо доносить до поколений».

Помимо шествия, в этот день, 8 сентября, в Петербурге прошли другие памятные события, посвященные великому подвигу ленинградцев и защитников города.

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предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
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