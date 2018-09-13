Двукратный олимпийский чемпион Сундбю повесил дома фотографии россиян. Для мотивации

Двукратный чемпион Олимпиады-2018 норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о том, как он мотивирует себя. Как рассказал спортсмен в интервью NRK, дома на прикроватной тумбочке он хранит фотографии россиян для мотивации.

В частности, это фотографии Александра Большунова, Сергея Устюгова и Дениса Спицова.

Каждый из них в свое время перешел дорогу Сундбю. Например, Устюгов неоднократно обходил норвежца, например на чемпионате мира-2017. Спицов опередил норвежца в борьбе за бронзу на дистанции 15 км свободным стилем в Пхенчхане-2018.

«Для того, чтобы утром получить необходимый заряд энергии и мотивации, мне необходимы некоторые уловки и парочка фотографий русских на тумбочке. Они доказали, что очень опасны в качестве соперников на лыжне. И пойдут дальше. Взгляд на эти прекрасные русские лица с утра творит чудеса», – заявил Сундбю.

Напомним, российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом из-за допингового скандала, не завоевали ни одного золота на Играх-2018, но по общему количеству наград (8) заняли второе место, уступив только Норвегии (14). При этом на Олимпиаду были не допущены многие лидеры российской команды.