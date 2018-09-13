На «Невском проспекте» сломался поезд, движение остановлено от «Купчино» до «Петроградской»

В вечерний час-пик 13 сентября возле перрона станции метро Петербурга «Невский проспект» сломался поезд. Составы в сторону станции «Парнас» не идут.

О том, что около шести часов вечера четверга на синей линии метро встали поезда, «Фонтанке» сообщили читатели. «Стоим на перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной площадью». Минут 10 уже. По связи передают, что техническая причина», – рассказывают очевидцы. В соцсетях горожане сообщают, что сейчас встала практически вся ветка, на «Электросиле» и «Фрунзенской» пассажиров в поезда не пускают.

В справочной городской подземки подтвердили, что поезда временно остановились от «Невского проспекта» в сторону «Парнаса». В пресс-службе метро добавили, что движение остановлено от станции «Купчино» до «Петроградской», поезда идут только в обратную сторону, от «Парнаса» до той же «Петроградской».