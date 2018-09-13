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Власть
13.09.2018 18:00
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Переговоры депутатов со Смольным о митинге против пенсионной реформы: встреча началась с угроз, вспомнили и террористов

В Смольном прошла встреча группы депутатов ЗакСа (Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Ирина Иванова, Александр Егоров и Надежда Тихонова) — инициаторов митинга 16 сентября против пенсионной реформы с и.о. губернатора Петербурга.  

Депутаты хотели провести переговоры, чтобы не повторить конфронтацию между недовольными нововведением и властями, как это произошло 9 сентября. Но Георгий Полтавченко улетел в командировку в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, и депутатов встретил и.о. главы города Александр Говорунов. 

Как рассказал «Фонтанке» Алексей Ковалев, встреча с вице-губернатором началась с угроз.

«Никаких альтернативных мест для митинга нам не предложили, более того, пригрозили ответственностью, если мы будем пытаться звать людей на площадь Ленина», – сообщил Ковалев и отметил: ведение переговоров в такой форме он посчитал неприемлемым и покинул встречу.

Оставшиеся рассказывают, что вместе с вице-губернатором на встречу пришел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Напомним: 11 сентября он выдал благодарность полиции за разгон мирных граждан 9 сентября, а также призвал ходить вместо акций протеста на крестные ходы. В этот раз якобы он рассказал об известных ему готовящихся провокациях со стороны неких "боевиков" и "криминальных элементов".

Напомним, что десять депутатов обратились к Георгию Полтавченко с просьбой разрешить митинг 16 сентября именно на площади перед Финляндским вокзалом или обсудить на личной встрече возможные варианты компромисса. Парламентарии, выступающие против пенсионной реформы, утверждали, что прорыв трубы, из-за которого власти посчитали выданное ранее разрешение на митинг недействительным, произошел на небольшой части площади, и акция не помешает ремонтным работам. Также яблочник Борис Вишневский обращал внимание, что на сайте Водоканала окончание работ по ремонту «колодца» намечено на 13 сентября.

Справка:

Водопровод на площади Ленина прорвало 6 сентября — через неделю после согласования митинга на 16-е сентября сторонникам Алексея Навального. Дала сбой труба, которую не меняли с 1917 года, из-за чего оппозиционеры в шутку окрестили ее «Царь-трубой». Ради ремонта площадь огородили, а оппозиции предложили митинговать в Удельном парке, подчеркнув, что это не отзыв разрешения, а форс-мажор – проводить собрания в месте, где работает спецтехника, нельзя.

Менять локацию за три дня до митинга штаб Навального отказался. В результате на площади Ленина 9 сентября прошла несанкционированная акция, в результате которой были задержаны 603 человека. Часть из них уже получила наказание в виде нескольких суток ареста.

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