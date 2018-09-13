BMW представит iNext внутри грузового самолёта

В следующий понедельник, 17 сентября, компания BMW обещает показать наконец полностью широкой публике то, что до этого показывала лишь кусочками – тизерами. Ну а пока, как сообщает Forbes, концепт iNext демонстрируют журналистам, выбрав для этого совершенно неожиданный способ – грузовой самолет Boeing 777F компании Lufthansa.

В него не только загрузили сам автомобиль, но и оборудовали внутри грузового отсека помещение для пресс-конференций и пригласили журналистов прямо на борт. Мероприятие назвали iNEXT World Flight и отправили Boeing 777 F по маршруту Мюнхен – Нью-Йорк – Сан-Франциско – Пекин. Приглашения на презентации в этих городах получили более 300 журналистов.

«iNext – это наше видение будущего транспортных систем, поэтому вполне логично, что концепт BMW Vision iNEXT должен быть представлен глобальной аудитории новым, необычным способом», – прокомментировал «самолётные» презентации член правления BMW AG Клаус Фрёлих.

Будущее уже совсем рядом. Возможно, в данный момент оно пролетает у нас над головами.

Видео: YouTube/Motorward