В Антверпене прогремел взрыв - погиб один человек

В порту города на реке Шельда произошло ЧП. Один человек был убит взрывом, а еще четверо получили ранения.

Эпицентром стал завод по переработке отходов Indaver в портовой зоне Антверпена. От взрыва умер только водитель грузовика, перевозивший отходы по территории. Об этом 13 сентября сообщает местное издание GVA.

На месте работают спасательные службы. Причины произошедшего неизвестны. Взрыв не квалифицируется как теракт.

Напомним, что ЧП произошло на Indaver и в феврале прошлого года. Тогда взрыв был вызван реакцией в химической цистерне, и никто не пострадал.