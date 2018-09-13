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Общество
13.09.2018 17:50
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Университет экономики заказал научную работу на тему «Как мигранты становятся экстремистами»

 

Через закупку у единственного поставщика более чем за двести тысяч рублей Санкт-Петербургский государственный экономический университет заказал написание научной работы. Вуз хочет выяснить, как мигранты становятся экстремистами.

Протокол закупки размещен на сайте госзакупок 13 сентября. Университет хочет провести сравнительный анализ моделей «социального включения и социального исключения транснациональных мигрантов» на примерах России, Германии, Франции и Швеции. Работу вуз оценивает в 217 тысяч рублей.

Заявка на написание научно-исследовательской работы подана физическим лицом.

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