ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

Ленстройтрест

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга».

Конкурс «Золотой Трезини» проходит в Северной столице впервые и назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670-1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Мероприятие организовано при поддержке дипломатического представительства этой страны в Санкт-Петербурге. Девиз конкурса – «Недвижимость как искусство» – созвучен философии ГК «Ленстройтрест».

«Мы рады поддержать конкурс, дающий возможность молодым людям поверить в себя, раскрыть свой творческий потенциал и принять участие в градостроительном развитии Петербурга. В отличие от крупных мастерских и проектных институтов начинающие архитекторы готовы к более инновационным и смелым решениям, которых иногда не хватает в современных девелоперских проектах. Взаимодействие застройщиков и молодых специалистов может происходить на этапе проектирования, когда требуется креативный подход в оформлении фасадов, благоустройстве территорий, разработке дизайна мест общего пользования, развитии общественных пространств», – считает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

За первые два месяца в оргкомитет конкурса «Золотой Трезини» поступило более 80 заявок. Прием конкурсных заявок продлится до 15 октября. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.

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