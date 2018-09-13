Удальцова обязали посещать публичные мероприятия только с разрешения полиции

Оппозиционер считает, что решение суда направлено на "исключение его из политической деятельности".

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство МВД в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. Оппозиционеру назначили "административный надзор на 3 года со следующими ограничениями: запрет на посещение и участие в политических мероприятиях, запрет на выезд без разрешения за пределы МО, обязательная явка в ОВД два раза в месяц". Об этом 13 сентября сообщается в твиттере Удальцова.

Итог суда: административный надзор на 3 года со следующими ограничениями: запрет на посещение и участие в политических мероприятиях, запрет на выезд без разрешения за пределы МО, обязательная явка в ОВД два раза в месяц. — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 13 сентября 2018 г.

Оппозиционер считает, что решение суда направлено на "исключение его из политической деятельности", поэтому он хочет его обжаловать. В своем сообщении в микроблоге он заверил, что не собирается сдаваться.

14 августа Сергея Удальцова задержали за повторное нарушение при организации митинга против пенсионной реформы. Ему назначили 30 суток административного ареста. Сам митинг прошел 28 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Он был согласован с московскими властями, в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. Обвинение посчитало, что оппозиционер сжигал портреты людей, напоминавших глав государства, в рамках некой другой, несанкционированной, акции.