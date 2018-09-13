Ради бегунов в выходные перекроют движение, в том числе по Невскому, Московскому и мостам
В выходные, 15 и 16 сентября, в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта в связи с культурными и спортивными мероприятиями, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
В субботу, 15 сентября, из-за всероссийского дня бега «Кросс нации» в центре города будут закрывать улицы поэтапно, по ходу движения участников кросса:
- с 12:00 до 12:15 – Дворцовый проезд;
- с 12:00 до 12:30 – Дворцовый мост;
- с 12:00 до 12:30 – Биржевая площадь;
- с 12:15 до 12:30 – Биржевой мост;
- с 12:15 до 12:45 – Мытнинская и Кронверкская набережные;
- с 12:15 до 13:00 – Троицкий мост;
- с 12:00 до 13:00 – Дворцовая набережная.
С 12:15 до 13:00 в Дворцовом проезде в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной будут закрыты две правые полосы.
В тот же день в Металлострое запланировано празднование 87-й годовщины со дня образования посёлка. Закрывать движение будут с 15:30 до 16:30 по Пионерской улице и Центральной улице, в районе дома 12, поэтапно, по ходу движения колонны участников шествия, а с 21:45 до 22:20 – по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука и по улице Богайчука от Полевой улицы до дома 10 по Богайчука.
В воскресенье, 16 сентября, пройдёт 92-й традиционный легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург, посвященный памяти корреспондента газеты «Вечерний Петербург» Валентина Семенова. Это старейший пробег России, он проводится с 1923 года. С 2006 года он посвящается журналисту, который более 50 лет принимал активное участие в организации соревнований.
Закрывать улицы будут опять же по ходу движения участников пробега:
- с 9:00 до 9:20 – Привокзальная площадь, Широкая улица, Октябрьский бульвар от Широкой улицы до Конюшенной улицы, Конюшенная улица от Октябрьского бульвара до Пушкинской улицы, Пушкинская улица от Конюшенной улицы до Дворцовой улицы, Дворцовая улица от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе (Пушкин);
- с 9:05 до 10:00 – Петербургское шоссе в направлении от Октябрьского бульвара до Пулковского шоссе;
- с 9:30 до 10:50 – две крайние левые полосы движения правой проезжей части Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к площади Победы;
- с 9:54 до 11:35 – Московский проспект в направлении центра;
- с 10:18 до 11:48 – нечётная сторона набережной Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта;
- с 10:24 до 12:00 – Невский проспекта в направлении от Фонтанки к Дворцовой площади.