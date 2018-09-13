Ради бегунов в выходные перекроют движение, в том числе по Невскому, Московскому и мостам

В выходные, 15 и 16 сентября, в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта в связи с культурными и спортивными мероприятиями, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В субботу, 15 сентября, из-за всероссийского дня бега «Кросс нации» в центре города будут закрывать улицы поэтапно, по ходу движения участников кросса:

с 12:00 до 12:15 – Дворцовый проезд;

с 12:00 до 12:30 – Дворцовый мост;

с 12:00 до 12:30 – Биржевая площадь;

с 12:15 до 12:30 – Биржевой мост;

с 12:15 до 12:45 – Мытнинская и Кронверкская набережные;

с 12:15 до 13:00 – Троицкий мост;

с 12:00 до 13:00 – Дворцовая набережная.

С 12:15 до 13:00 в Дворцовом проезде в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной будут закрыты две правые полосы.

В тот же день в Металлострое запланировано празднование 87-й годовщины со дня образования посёлка. Закрывать движение будут с 15:30 до 16:30 по Пионерской улице и Центральной улице, в районе дома 12, поэтапно, по ходу движения колонны участников шествия, а с 21:45 до 22:20 – по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука и по улице Богайчука от Полевой улицы до дома 10 по Богайчука.

В воскресенье, 16 сентября, пройдёт 92-й традиционный легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург, посвященный памяти корреспондента газеты «Вечерний Петербург» Валентина Семенова. Это старейший пробег России, он проводится с 1923 года. С 2006 года он посвящается журналисту, который более 50 лет принимал активное участие в организации соревнований.

Закрывать улицы будут опять же по ходу движения участников пробега: