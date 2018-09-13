Немец получил 8 месяцев условно за нацистское приветствие на митинге против мигрантов

Один из демонстрантов акции протеста в Хемнице, где приезжих подозревают в убийстве местного жителя, приговорен к 8 месяцам условно и штрафу в две тысячи евро.

Окружной суд Хемница признал 33-летнего мужчину виновным в том, что он использовал неонацистское приветствие во время акции протеста 1 сентября, а также напал на полицейского. Об этом 13 сентября сообщает https://www.welt.de/politik/deutschland/article181517862/Chemnitzer-Gericht-Demonstranten-wegen-Hitlergruss-im-Schnellverfahren-verurteilt.html издание Die Welt.

Мужчина стал первым осужденным за беспорядки в городе Хемниц. Их участники были возмущены убийством местного жителя, которое якобы совершили мигранты из Ирака и Сирии. Демонстранты из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и движения PEGIDA (Патриотические европейцы против исламизации Запада) смогли вывести на улицы 4,5 тысячи человек.

В пятницу, 14 сентября, суд рассмотрит другое дело – человека, который использовал запрещенный в Германии жест на демонстрации правых движений в Хемнице.

Акции протеста начались в Хемнице в ночь на 28 августа после убийства 35-летнего немца. В нем подозревают 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца. Инцидент произошел на городском фестивале. По версии следствия, немец был убит в результате ссоры, которая произошла «без видимых причин». Мужчина скончался в больнице, а подозреваемые были арестованы. Акции протеста противников миграционной политики и их оппонентов также произошли в Хемнице 28 августа. В них приняли участие 3 тыс. человек. Во время столкновения противоборствующих сторон пострадало несколько человек, в том числе гражданин России. 1 сентября прошла акции протеста правых движений.