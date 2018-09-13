Законопроект об отмене уголовного наказания за репосты отклонен

Комитет Госдумы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — сказал глава комитета Василий Пискарев. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости в четверг, 13 сентября. Он отметил, что проект закона не поддержали правительство и Верховный суд.

Ранее руководитель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отрицательно отозвался об инициативе депутатов Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева.

По мнению авторов документа, необходимо исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК). Речь, в частности, идет о сообщениях в социальных сетях.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году число осужденных за экстремистские высказывания возросло. Почти все приговоры касались постов. Каждый пятый осужденный получил реальный срок.