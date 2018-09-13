"ТЭК СПб" пускает тепло напрямую, без УК. Те боятся, что им придется платить за безответственных жильцов без счетчиков

«ТЭК СПб» начал массово переводить петербуржцев на прямые договоры, формально исключив из схемы расчета управляющие компании. Теперь коммунальщики боятся, что при таком формате они будут вынуждены оплачивать потребленное сверх норматива теми, у кого нет счетчиков.

Сергей Куликов/Интерпресс

К концу года ГУП «ТЭК» собирается перевести на прямые договоры около 200 домов. Это означает, что их жители будут напрямую платить ресурсоснабжающей организации за тепло и горячую воду. Мера необходима, чтобы остановить рост долгов управляющих компаний перед поставщиками (к августу эта сумма превысила 1,4 трлн рублей). Теперь поставщики ресурсов сами будут разбираться с неплательщиками, однако коммунальщики уже боятся новой проблемы.

С 1 августа «ТЭК» уже перевел на прямые договоры 68 домов в Красном Селе, находившихся под управлением компании «Финансовый центр «ГЦКС». Причина – задолженность компании в размере 171,1 млн рублей. Как рассказали в ФЦ, они с этой суммой несогласны, потому что при выставлении счетов есть большая разница между поставленным и реально потребленным объемом. Чаще всего так происходит потому, что жители домов платят коммунальщикам за горячую воду в кубометрах, а те – в гигакалориях.

«Также задолженность управляющих компаний образовывалась в результате большого процента неплатежей населения. Но «ТЭК» эти проблемы не интересовали. Наша компания неоднократно предлагала предприятию перейти на прямые договоры, но в ответ слышала, что РСО не выгодно работать напрямую с населением, и их не волнуют наши проблемы дебиторской задолженности... Им проще все свалить на управляющую компанию и списать на них ничем не подтвержденную задолженность, заставив заключить кабальные договоры», – рассказывают в ООО «ФЦ «ГЦКС».

Но и там признают: переход на прямые договоры — это неплохо. С УК снимается ответственность за жителей-неплательщиков, и это становится головной болью для ресурсоснабжающих организаций. Но, с другой стороны, может возникнуть новая проблема: поставщики будут считать количество потребленных ресурсов по счетчикам, которые по статистике установлены лишь у 60 – 65% потребителей. Для остальных квитанция будет формироваться по нормативу, а многие жильцы потребляют гораздо больше. Разницу между фактическим потреблением и показаниями общедомового прибора учета должны будут оплачивать УК. В качестве стандартного примера приводится ситуация, когда в квартире числится 1 человек, а реально живут 3. Платить будут за одного, а затраты по еще двум лягут на плечи коммунальщиков. Оценить возможные убытки от этого пока невозможно: слишком разные данные будут по каждому отдельно взятому дому.

С тем, что такая проблема действительно имеет место, соглашаются и другие коммунальщики. Решение есть, но назвать его простым нельзя. Как рассказала «Фонтанке» председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова, УК может составить акт о количестве проживающих, но для этого нужно попасть в квартиру и получить эти данные от проживающего, который, например, может слукавить. Такой акт также можно составить по свидетельствам соседей, но они могут не знать точное количество жильцов. Кроме того, в судах акты, основанные на данных не от собственника жилого помещения, помогают далеко не всегда, – уточняет юрист по направлению ЖКХ Елена Котова.

В ГУП «ТЭК», впрочем, пока говорят только о преимуществах прямых договоров, и примеры говорят о том, что коммунальщики "не чисты на руку":

– по четырем многоквартирным домам в Красносельском районе, где энергетики уже перешли на прямые расчеты с гражданами, с февраля по июль 2018 года процент оплаты вырос в 8 – 9 раз и составил порядка 80 – 90% в месяц. При этом ранее от управляющей этими домами компании «ЖКСервис» поступало лишь 11,5% от выставляемых счетов. Как подчеркивают в «ТЭК», деньги переводились в порядке исполнительного производства.

«Другим положительным примером можно назвать ТСЖ «Королева, 43», где «ТЭК СПб» перешел на прямые расчеты с гражданами с 1 апреля 2018 года. Процент оплат составил более 70%, при этом за последний год от ТСЖ оплат в рамках договора теплоснабжения не поступало вообще. Таким образом, можно сделать вывод, что переход на прямые платежи исключает нецелевое использование средств населения, оплаченных в счет коммунальной услуги по отоплению и ГВС, и граждане, получающие коммунальные услуги, своевременно оплачивают счета», – считают в госпредприятии.

Энергетики отмечают, что при работе с потребителями, перешедшими на прямые договоры, сложностей не возникает. Трудности есть в момент перехода, и касаются они только сбора данных для начислений – потому что опять же управляющие компании или ТСЖ не всегда своевременно и в полном объеме предоставляют информацию. В процессе проведения расчетов с населением уже сами граждане передают показатели, в связи с чем необходимо производить корректировку.

Пока статистики у ГУПа немного. Данные за более длительный период могли бы предоставить в компании ТГК-1, которая начала переводить дома на прямые договоры еще в 2017 году и у которой заключено 43 870 соглашений в 559 многоквартирных домах, но негосударственная ресурсоснабжающая компания свою статистику предоставить не смогла.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"