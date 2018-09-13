18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +16
$ 68.64р
79.77р
19:46 13.09.2018
Расширенный поиск

ЖКХ
13.09.2018 18:24
Печать

"ТЭК СПб" пускает тепло напрямую, без УК. Те боятся, что им придется платить за безответственных жильцов без счетчиков

«ТЭК СПб» начал массово переводить петербуржцев на прямые договоры, формально исключив из схемы расчета управляющие компании. Теперь коммунальщики боятся, что при таком формате они будут вынуждены оплачивать потребленное сверх норматива теми, у кого нет счетчиков.

"ТЭК СПб" пускает тепло напрямую, без УК. Те боятся, что им придется платить за безответственных жильцов без счетчиков

Сергей Куликов/Интерпресс

К концу года ГУП «ТЭК» собирается перевести на прямые договоры около 200 домов. Это означает, что их жители будут напрямую платить ресурсоснабжающей организации за тепло и горячую воду. Мера необходима, чтобы остановить рост долгов управляющих компаний перед поставщиками (к августу эта сумма превысила 1,4 трлн рублей). Теперь поставщики ресурсов сами будут разбираться с неплательщиками, однако коммунальщики уже боятся новой проблемы. 

С 1 августа «ТЭК» уже перевел на прямые договоры 68 домов в Красном Селе, находившихся под управлением компании «Финансовый центр «ГЦКС». Причина – задолженность компании в размере 171,1 млн рублей. Как рассказали в ФЦ, они с этой суммой несогласны, потому что при выставлении счетов есть большая разница между поставленным и реально потребленным объемом. Чаще всего так происходит потому, что жители домов платят коммунальщикам за горячую воду в кубометрах, а те – в гигакалориях. 

«Также задолженность управляющих компаний образовывалась в результате большого процента неплатежей населения. Но «ТЭК» эти проблемы не интересовали. Наша компания неоднократно предлагала предприятию перейти на прямые договоры, но в ответ слышала, что РСО не выгодно работать напрямую с населением, и их не волнуют наши проблемы дебиторской задолженности... Им проще все свалить на управляющую компанию и списать на них ничем не подтвержденную задолженность, заставив заключить кабальные договоры», – рассказывают в ООО «ФЦ «ГЦКС». 

Но и там признают: переход на прямые договоры — это неплохо. С УК снимается ответственность за жителей-неплательщиков, и это становится головной болью для ресурсоснабжающих организаций. Но, с другой стороны, может возникнуть новая проблема: поставщики будут считать количество потребленных ресурсов по счетчикам, которые по статистике установлены лишь у 60 – 65% потребителей. Для остальных квитанция будет формироваться по нормативу, а многие жильцы потребляют гораздо больше. Разницу между фактическим потреблением и показаниями общедомового прибора учета должны будут оплачивать УК. В качестве стандартного примера приводится ситуация, когда в квартире числится 1 человек, а реально живут 3. Платить будут за одного, а затраты по еще двум лягут на плечи коммунальщиков. Оценить возможные убытки от этого пока невозможно: слишком разные данные будут по каждому отдельно взятому дому. 

С тем, что такая проблема действительно имеет место, соглашаются и другие коммунальщики. Решение есть, но назвать его простым нельзя. Как рассказала «Фонтанке» председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова, УК может составить акт о количестве проживающих, но для этого нужно попасть в квартиру и получить эти данные от проживающего, который, например, может слукавить. Такой акт также можно составить по свидетельствам соседей, но они могут не знать точное количество жильцов. Кроме того, в судах акты, основанные на данных не от собственника жилого помещения, помогают далеко не всегда, – уточняет юрист по направлению ЖКХ Елена Котова. 

В ГУП «ТЭК», впрочем, пока говорят только о преимуществах прямых договоров, и примеры говорят о том, что коммунальщики "не чисты на руку":   

– по четырем многоквартирным домам в Красносельском районе, где энергетики уже перешли на прямые расчеты с гражданами, с февраля по июль 2018 года процент оплаты вырос в 8 – 9 раз и составил порядка 80 – 90% в месяц. При этом ранее от управляющей этими домами компании  «ЖКСервис» поступало лишь 11,5% от выставляемых счетов. Как подчеркивают в «ТЭК», деньги переводились в порядке исполнительного производства. 

«Другим положительным примером можно назвать ТСЖ «Королева, 43», где «ТЭК СПб» перешел на прямые расчеты с гражданами с 1 апреля 2018 года. Процент оплат составил более 70%, при этом за последний год от ТСЖ оплат в рамках договора теплоснабжения не поступало вообще. Таким образом, можно сделать вывод, что переход на прямые платежи исключает нецелевое использование средств населения, оплаченных в счет коммунальной услуги по отоплению и ГВС, и граждане, получающие коммунальные услуги, своевременно оплачивают счета», – считают в госпредприятии. 

Энергетики отмечают, что при работе с потребителями, перешедшими на прямые договоры, сложностей не возникает. Трудности есть в момент перехода, и касаются они только сбора данных для начислений – потому что опять же управляющие компании или ТСЖ не всегда своевременно и в полном объеме предоставляют информацию. В процессе проведения расчетов с населением уже сами граждане передают показатели, в связи с чем необходимо производить корректировку.

Пока статистики у ГУПа немного. Данные за более длительный период могли бы предоставить в компании ТГК-1, которая начала переводить дома на прямые договоры еще в 2017 году и у которой заключено 43 870 соглашений в 559 многоквартирных домах, но негосударственная ресурсоснабжающая компания свою статистику предоставить не смогла.  

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
13.09.2018 17:57

Шествие в День памяти жертв Блокады

Сотни петербуржцев приняли участие в Шествии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
Ленстройтрест
13.09.2018 17:25

ГК «Ленстройтрест» поддержала молодых архитекторов

В рамках открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге, ГК «Ленстройтрест» поддерживает специальную номинацию – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга»
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
13.09.2018 10:00

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.
ПАО «Группа ЛСР»
12.09.2018 14:12

Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12
Ленстройтрест
12.09.2018 12:51

В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри»
Setl City
12.09.2018 12:00

ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.09.2018 11:32

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung