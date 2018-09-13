Горсуд не услышал Оганесяна. Дело экс-вице-губернатора оставили в Генпрокуратуре

Санкт-Петербургский горсуд согласился с решением вернуть дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна в Генпрокуратуру. Возражавшая было сторона обвинения одумалась и попросила продлить экс-чиновнику стражу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 сентября горсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Оганесяна и компании «Трансстрой-СПб» на постановление Смольнинского суда. Там должно было слушаться дело о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском, но ещё на стадии предварительного слушания в материалах заметили противоречия.

Марату Оганесяну предъявлено обвинение в хищении 28 миллионов рублей при поставке стадионного видеотабло. Он признал вину и заключил досудебное соглашение. По его условиям он должен был полностью погасить ущерб, но сделать это помешали арестованные Следственным комитетом счета и пребывание под стражей. Оганесян написал обязательства расплатиться при снятии ареста. Замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение, не меняя условий соглашения.

В Горсуде адвокат Оганесяна и представитель потерпевшей компании единогласно просили вернуть дело на рассмотрение на стадию предварительного слушания. Сам обвиняемый также обжаловал свой арест до 20 сентября.

«Санкт-Петербургский городской суд в удовлетворении всех апелляционных жалоб всем отказал, полностью согласившись с доводами суда первой инстанции, – уточнили в пресс-службе и добавили: – Прокурор доводы жалоб не поддержал».

По его же ходатайству Оганесяну продлили меру пресечения. Под арестом он останется как минимум до 13 ноября. Адвокат экс-чиновника Дмитрий Попов сообщил «Фонтанке», что намерен обжаловать решение.