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Власть
13.09.2018 16:54
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Возглавляемую Поклонской комиссию сольют с этической. Новому органу позволят «увольнять» депутатов

Две комиссии Государственной думы – ту, что проверяет достоверность сведений из деклараций, и ту, что отвечает за вопросы этики, – сольют в один орган. Решение принял комитет по контролю и регламенту 13 сентября. 

Новый орган получит название «Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики», сообщает сайт нижней палаты парламента. По словам главы регламентной комиссии Ольги Севастьяной, решение назревало с 2018 года. Его одобрил председатель ГД Вячеслав Володин. Новая комиссия, кроме полномочий объединяемых органов, сможет решать вопросы о досрочном лишении мандатов. В нее войдут 20 депутатов, половина будет представлять «Единую Россию». Кто возглавит новую комиссию, пока не разглашается. 

Таким образом, после слияния депутат Наталья Поклонская может лишиться обеих руководящих должностей в парламенте. Сейчас она замещает председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции и возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Поклонская стала единственным единороссом, который голосовал против пенсионной реформы. За это руководство партии приняло решение отстранить ее от работы в антикоррупционной комиссии. После народная избранница заявила, что подготовит свои поправки к пенсионной реформе. 

Комиссию по этике возглавляет Отари Оршба. Подчиненные ему парламентарии не нашли нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого журналисты обвинили в домогательствах. 

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