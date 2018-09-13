Toyota поделится с китайцами секретами, которые те ещё не успели скопировать

Toyota готова добровольно поделиться своими технологиями производства гибридов с китайцами в надежде получить преимущества перед конкурентами на этом самом большом в мире рынке, пишет 13 сентября Bloomberg.

По информации агентства, неназванные китайские официальные лица обратились в японскую компанию с просьбой предоставить технологии бензино-электрических гибридов, которые позволили бы китайским автомобилям соответствовать все более строгим государственным экологическим нормам. В компании Toyota увидели в этом хороший шанс продвинуться дальше на китайский рынок, поэтому охотно вступили в переговоры с Geely Automobile Holdings о передаче лицензий на свою конструкцию гибрида Prius. Переговоры пока идут за закрытыми дверями, уверяют источники Bloomberg, поэтому детали остаются неизвестными.

При этом агентство отмечает, что наличие благосклонного отношения со стороны государственных органов может стать существенным преимуществом для японского автопроизводителя. Тем более что, несмотря на успехи в продаже гибридов в Европе и самой Японии, в Китае, в котором на государственном уровне поддерживаются чисто электрические машины, продвижение гибридов идет не такими быстрыми темпами. И только в последнее время власти Поднебесной обратили внимание на смешанные технологии, которые уже сейчас позволят существенно снижать выбросы. Так что у Toyota появился отличный шанс существенно расширить свое присутствие на китайском рынке.

Напомним, что Toyota стала пионером на рынке гибридов, первой запустив серийное производство гибридов Pruis. На сегодняшний момент из 1,3 миллиона автомобилей японской компании, продаваемых ежегодно в Китае, только 10 процентов составляют гибриды. Toyota хочет довести эту долю до трети, при этом существенно постараться сократить разрыв с лидерами китайского автомобильного импорта Volkswagen и GM, которые реализуют в Поднебесной по 4 миллиона автомобилей ежегодно. Даже если для этого придется пожертвовать секретами, которые китайцы еще не успели скопировать.